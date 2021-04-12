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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 апреля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 13 апреля

Москва, 12 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за март;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за март;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за март;

04:30 мск: Торговый баланс Китая за март;

04:30 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за март;

09:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за февраль;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за февраль;

09:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за февраль;

09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за февраль;

09:00 мск: ВВП Великобритании за февраль;

11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за февраль;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за апрель;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за апрель;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за март;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за март;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за март;

15:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за март;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за март;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за март.

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