Розничные продажи в еврозоне в феврале увеличились на 3%

Москва, 12 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в феврале увеличились на 3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 5.2% в январе (пересмотрено с -5.9%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 1.3%.

В годовом выражении объём розничных продаж в феврале сократился на 2.9% против ожидаемого снижения на 5.6%. В январе объём розничных продаж сократился на 5.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.