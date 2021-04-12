Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 12 апреля

Москва, 12 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за март;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за март;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за март, предварительно;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за февраль;

17:30 мск: Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США;

21:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии;

N/A мск: Индекс оптовых цен в Германии за март;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за март;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за март.