Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 9 апреля

Москва, 9 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за март;
04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за март;
04:30 мск: Отчёт о финансовой стабильности Банка Австралии;
08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за март;
09:00 мск: Торговый баланс Германии за февраль;
09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за февраль;
09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за февраль;
10:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за март;
11:00 мск: Розничные продажи в Италии за февраль;
14:00 мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;
15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за март;
15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за март;
15:30 мск: Индекс цен производителей США за март;
15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за март;
17:00 мск: Оптовые запасы в США за февраль, финал;
N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.