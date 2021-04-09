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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 апреля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 9 апреля

Москва, 9 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за март;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за март;

04:30 мск: Отчёт о финансовой стабильности Банка Австралии;

08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за март;

09:00 мск: Торговый баланс Германии за февраль;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за февраль;

09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за февраль;

10:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за март;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии за февраль;

14:00 мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за март;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за март;

15:30 мск: Индекс цен производителей США за март;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за март;

17:00 мск: Оптовые запасы в США за февраль, финал;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.

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