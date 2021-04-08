Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 3.73 млн

Москва, 8 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 3 апреля, увеличилось на 16 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 744 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 682 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 728 тыс., пересмотрено с 719 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 2.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 723.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 27 марта, сократилось на 16 тыс. и составило 3.734 млн (минимум с 21 марта 2020 года, когда показатель составил 3.094 млн).

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 105.75 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 3.862 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 20 марта, сократилось на 50.9 тыс. и составило 18.165 млн человек. В аналогичный период 2020 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 3.444 млн человек.