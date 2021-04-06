Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 7 апреля

Москва, 6 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за февраль;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за март;
10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за март;
10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за март, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за март, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за март, финал;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за март, финал;
15:30 мск: Торговый баланс Канады за февраль;
15:30 мск: Торговый баланс США за февраль;
16:00 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за март;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
19:00 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;
21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;
22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за февраль;
N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.