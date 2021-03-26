Курс доллара 76.1741   Курс евро 89.9768  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 марта 2021 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
сегодня 17:11

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за март пересмотрен в сторону повышения

Москва, 26 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за март пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением (83.0) и составил 84.9.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 83.6.

В феврале значение индекса составило 76.8.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в марте составил 3.1% против 3.3% месяцем ранее.

Другие новости

сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 29 марта
сегодня
18:16
ПУТИН ОБСУДИЛ ПО ТЕЛЕФОНУ С ПАШИНЯНОМ ЭНЕРГЕТИКУ И БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ – КРЕМЛЬ
сегодня
17:50
Попытка снять контейнеровоз с мели в Суэцком канале завершилась неудачно – техоператор
сегодня
17:16
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3500 пунктов на фоне ускорения роста цен на нефть
сегодня
17:11
Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за март пересмотрен в сторону повышения
сегодня
16:53
Украинское ГП "Антонов" предлагает перевезти грузы, застрявшие в Суэцком канале
сегодня
16:25
"Русхимальянс" намерен подписать с Linde EPSS-контракт по газопереработке в Усть-Луге
сегодня
15:42
Объём товарных запасов на оптовых складах в США в феврале вырос на 0.5%
сегодня
15:40
Дефицит товарного торгового баланса США в феврале расширился на 2.5%
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»