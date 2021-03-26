Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за март пересмотрен в сторону повышения

Москва, 26 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за март пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением (83.0) и составил 84.9.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 83.6.

В феврале значение индекса составило 76.8.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в марте составил 3.1% против 3.3% месяцем ранее.