Курс доллара 74.6085   Курс евро 88.6573  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости23 марта 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 24 марта

Москва, 23 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за февраль;

01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за март, предварительно;

01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за март, предварительно;

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за февраль;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за февраль, предварительно;

03:30 мск: Товарный торговый баланс Австралии;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за февраль;

10:00 мск: ПИндекс цен производителей Великобритании на выходе за февраль;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за февраль;

10:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за февраль;

10:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за февраль;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за март, предварительно;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за март, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за март, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за март, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за март, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за март, предварительно;

12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за февраль;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за март, предварительно;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за март, предварительно;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за февраль;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за февраль;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за март, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за март, предварительно;

17:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за январь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за март.

Другие новости

сегодня
20:54
Йеллен и Пауэлл призвали к дальнейшим мерам по поддержке экономики
сегодня
20:00
Предложения Минфина РФ по дивидендной политике госкомпаний рассматривает кабмин - Моисеев
сегодня
20:00
Ярославцам будет грустно получать зарплату купюрами без родного города – власти
сегодня
18:53
ТМХ разочарован решением Норвегии по сделке о покупке завода двигателей Bergen Engines
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 24 марта
сегодня
18:17
ТМХ РАЗОЧАРОВАН РЕШЕНИЕМ НОРВЕЖСКИХ ВЛАСТЕЙ О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА О БЕЗОПАСНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПОКУПКИ ЗАВОДА BERGEN ENGINE - КОМПАНИЯ
сегодня
17:53
Комиссии МГД поддержали проект закона об увеличении штрафов за незаконный сброс отходов
сегодня
17:41
TELEGRAM ПРИВЛЕК БОЛЕЕ $1 МЛРД ОТ ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ РЯДУ КРУПНЫХ ИНВЕСТОРОВ СО ВСЕГО МИРА, ЭТО ПОЗВОЛИТ КОМПАНИИ РАСТИ, ОСТАВАЯСЬ НЕЗАВИСИМОЙ - ДУРОВ
сегодня
17:25
ПЛАНОВЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПРОЙДУТ НА "СИЛЕ СИБИРИ" С 1 ПО 7 АПРЕЛЯ, ТРАНСПОРТ ГАЗА В ЭТОТ ПЕРИОД БУДЕТ ПРИОСТАНОВЛЕН - ГАЗПРОМ
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»