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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 марта 2021 г.Индекс потребительских цен в США в феврале выро...
вчера 16:36

Индекс потребительских цен в США в феврале вырос на 0.4%, почасовая зарплата снизилась на 0.2%

Москва, 10 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в феврале вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после увеличения на 0.3% в январе.

По сравнению с февралём 2020 года потребительская инфляция в США выросла на 1.7% в сравнении с 1.4% месяцем ранее.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в феврале вырос на 0.1%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении базовая потребительская инфляция выросла на 1.3% в сравнении с 1.4% месяцем ранее.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в феврале снизилась на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.2% в январе (пересмотрено с 0.0%). В годовом выражении реальная почасовая зарплата выросла на 3.4%.

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