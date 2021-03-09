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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 марта 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 9 марта

Москва, 9 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за январь;

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за январь;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за февраль;

02:50 мск: ВВП Японии за IV квартал, финал;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии, предварительно;

03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за февраль;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за февраль;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за февраль, предварительно;

09:30 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за IV квартал, финальный отчёт;

10:00 мск: Торговый баланс Германии за январь;

12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за январь;

13:00 мск: ВВП еврозоны за IV квартал, предварительно;

13:00 мск: Уровень занятости в еврозоне за IV квартал, финальный отчёт;

14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за февраль.

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