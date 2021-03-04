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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 марта 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 4 марта

Москва, 4 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за январь;

03:30 мск: Торговый баланс Австралии за декабрь;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за февраль;

12:00 мск: Розничные продажи в Италии за январь;

12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за январь;

13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за январь;

15:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за февраль;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за IV квартал, финал;

16:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за IV квартал, финал;

16:30 мск: Производительность труда в Канаде за IV квартал;

18:00 мск: Объём фабричных заказов в США за январь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск:Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.

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