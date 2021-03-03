Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 3 марта

Москва, 3 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за февраль;

03:30 мск: ВВП Австралии за IV квартал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за февраль;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за январь;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за февраль;

11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за февраль;

11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за февраль, финал;

11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за февраль, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за февраль, финал;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за февраль, финал;

13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за январь;

16:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за февраль;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за январь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за февраль, финал;

18:00 мск: Слушания в парламенте Великобритании по докладу о монетарной политике и перспективам экономики;

18:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за февраль;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

22:00 мск: Бежевая книга ФРС США;

22:00 мск: Проект годового госбюджета Канады;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США, за февраль в годовом выражении.