Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 2 марта

Москва, 2 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за январь;
02:50 мск: Денежная база в Японии за февраль;
03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за январь;
03:30 мск: Платёжный баланс Австралии за IV квартал;
06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
06:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
10:00 мск: Розничные продажи в Германии за январь;
11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за февраль;
12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за февраль;
13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за февраль, предварительно;
13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за февраль, предварительно;
16:30 мск: ВВП Канады за декабрь;
N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США, за февраль в годовом выражении.