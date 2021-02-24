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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 февраля 2021 г.Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов...
24.02.2021 17:20

Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на увеличение запасов

Москва, 24 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 19 февраля.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 4.8 млн барр., запасы бензина уменьшились на 2.8 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 3.5 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе расширились на 1.03 млн барр., запасы бензина выросли на 0.07 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 4.49 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 2.78 млн барр.

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