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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 февраля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
24.02.2021 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 24 февраля

Москва, 24 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за февраль;

04:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

04:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

04:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;

10:00 мск: ВВП Германии за IV квартал, финал;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

12:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за февраль;

07:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за февраль;

18:00 мск: Продажи новых домов в США за январь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на 19 февраля.

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