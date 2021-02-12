Курс доллара 73.7579   Курс евро 89.4388  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости12 февраля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 15 февраля

Москва, 12 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: ВВП Японии за I квартал, предварительно;

03:01 мск: ОИндекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за декабрь;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за декабрь, финальный отчет;

13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за декабрь;

13:00 мск: Торговый баланс еврозоны за декабрь;

16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады;

N/A мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.

Другие новости

сегодня
19:03
Российский рынок акций повысился вслед за вышедшей в плюс нефтью
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 15 февраля
сегодня
18:15
МИНЦИФРЫ РАССЧИТЫВАЕТ, ЧТО КАБМИН В МАРТЕ УТВЕРДИТ ВТОРОЙ ПАКЕТ МЕР ПОДДЕРЖКИ РОССИЙСКИХ ИТ-КОМПАНИЙ - ШАДАЕВ
сегодня
18:05
Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США в феврале снизился
сегодня
17:56
Мишустин освободил замглавы Ространснадзора Андрея Шнырева от должности
сегодня
17:30
Росрыболовство не видит оснований для дефицита минтая на российском рынке
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»