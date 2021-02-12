Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 12 февраля

Москва, 12 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за январь;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за декабрь;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за декабрь;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за декабрь;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за декабрь;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за декабрь, финальный отчет;

10:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за декабрь;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за декабрь;

10:00 мск: ВВП Великобритании за IV квартал, предварительно;

10:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за декабрь;

10:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за декабрь;

10:00 мск: ВВП Великобритании за декабрь;

10:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за январь;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за январь, финал;

12:00 мск: Торговый баланс Италии за декабрь;

13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за декабрь;

13:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;

16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за декабрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за февраль, предварительно;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за февраль, предварительно.