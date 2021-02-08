Курс доллара 75.1107   Курс евро 89.8850  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости8 февраля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 9 февраля

Москва, 8 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за декабрь;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за январь;

03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за январь;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за январь;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за январь;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за январь;

05:00 мск: Торговый баланс Китая за январь;

05:00 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за январь;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за январь, предварительно;

10:00 мск: Торговый баланс Германии за декабрь;

14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за январь;

18:00 мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за IV квартал;

18:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за декабрь.

Другие новости

сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 9 февраля
сегодня
18:05
Торговля России с Кипром, Норвегией и Кубой в 2020 году упала более чем вдвое - данные ФТС
сегодня
17:34
Минэнерго РФ и "Газпром" начали реализацию плана газификации, не дожидаясь его утверждения
сегодня
17:22
Оборот торговли между РФ и Турцией в 2020 году упал на 20,2%, до $20,8 млрд - ФТС
сегодня
17:17
Рождаемость в России в декабре 2020 года выросла на 9% в годовом выражении - Росстат
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»