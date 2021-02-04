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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 февраля 2021 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 16:47

Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 4.6 млн

Москва, 4 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 30 января, уменьшилось на 33 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 779 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 828 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 812 тыс., пересмотрено с 847 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 1.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 848.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 23 января, сократилось на 193 тыс. и составило 4.592 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 120.0 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 4.882 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 16 января, сократилось на 486.4 тыс. и составило 17.84 млн человек. В аналогичный период 2020 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 2.11 млн человек.

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