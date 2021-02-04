Розничные продажи в еврозоне в декабре увеличились на 2%

Москва, 4 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в декабре увеличились на 2% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 5.7% в ноябре (пересмотрено с -6.1%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 2.4%.

В годовом выражении объём розничных продаж в декабре увеличился на 0.6% против ожидаемого роста на 1.2%. В ноябре объём розничных продаж сократился на 2.9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.