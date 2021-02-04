Курс доллара 76.0801   Курс евро 91.5624  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости4 февраля 2021 г.Розничные продажи в еврозоне в декабре увеличил...
сегодня 13:04

Розничные продажи в еврозоне в декабре увеличились на 2%

Москва, 4 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в декабре увеличились на 2% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 5.7% в ноябре (пересмотрено с -6.1%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 2.4%.

В годовом выражении объём розничных продаж в декабре увеличился на 0.6% против ожидаемого роста на 1.2%. В ноябре объём розничных продаж сократился на 2.9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Другие новости

сегодня
14:32
Разработкой программ страхования жилья от ЧС уже занимаются лишь 11 регионов РФ - РНПК
сегодня
14:15
Проект о геолокации телефонов запрещает передачу содержания разговоров - Минцифры РФ
сегодня
14:00
Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе вырос на 2,8%, до $14,7 млрд - ФТС
сегодня
13:24
Сбербанк рассказал, как не стать жертвой мошенников при покупках онлайн
сегодня
13:04
Розничные продажи в еврозоне в декабре увеличились на 2%
сегодня
12:39
S7 с 24 марта начнет выполнять чартерные рейсы из Москвы в Салоники
сегодня
12:33
Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании в январе оказался ниже прогноза аналитиков
сегодня
12:21
Должники и взыскатели смогут получить информацию о задолженности на портале госуслуг
сегодня
12:11
Прокуратура Приморья мониторит ситуацию с дефицитом бензина в регионе
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»