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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 февраля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 4 февраля

Москва, 4 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;

03:30 мск: Торговый баланс Австралии за декабрь;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за III квартал;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

09:45 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии за ноябрь;

12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за январь;

13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за декабрь;

15:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Объём программы покупок активов Банком Англии;

15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;

15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

15:00 мск: Доклад Банка Англии о монетарной политике;

15:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за январь;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за IV квартал, предварительно;

16:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за IV квартал, предварительно;

18:00 мск: Объём фабричных заказов в США за декабрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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