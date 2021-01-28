Глава ФРС Джером Пауэлл назвал главные драйверы рынков (ПОВТОР)

Москва, 28 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 27 января, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что расходы американских потребителей на покупку товаров сократились после значительного роста, расходы на услуги остаются низкими, а годовая инфляция находится ниже 2%. Он подчеркнул, что перспективы остаются высоко неопределёнными.

Вместе с тем Пауэлл отметил положительный прогресс в вакцинации и ношении масок, а также заявил, что экономика США оказалась более устойчивой, чем ожидалось.

По его словам, монетарная политика играет ключевую роль в поддержке экономического восстановления. ФРС по-прежнему ожидает, что будет целесообразно сохранять ставки на текущем уровне до тех пор, пока инфляция на некоторое время не превысит 2%. Пауэлл повторил, что программа QE будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут "значительный дальнейший прогресс". По его словам, на данный момент экономика далека от целей в области занятости и инфляции, и для достижения прогресса потребуется некоторое время.

Глава ФРС также заявил о готовности центробанка скорректировать политику, если ситуация изменится, и появится прогресс в достижении целей FOMC (Комитета по операциям на открытом рынке).

Отвечая на вопросы репортёров, Пауэлл сказал, что много людей по-прежнему остаётся без работы, как происходит на пике финансового кризиса. По его словам, шок от пандемии был беспрецедентным в современной экономической истории.

Он также отметил, что, если посмотреть на драйверы, двигавшие цены на активы в последние месяцы, то можно понять, что основными драйверами были сообщения о вакцине и фискальная политика.

"Связь между низкими процентными ставками и стоимостью активов, вероятно, не так сильна, как думают люди", - заявил Пауэлл, пообещав, что ФРС будет терпеливой и не станет реагировать на "небольшое временное" повышение инфляции. Пауэлл считает маловероятным, что "всё то, что мы видим, приведёт к устойчивой проблемной инфляции".

Вместе с тем он отметил, что ФРС располагает всеми необходимыми инструментами для борьбы с инфляцией, если она возникнет. Пауэлл заявил, что сейчас слишком рано фокусироваться на сроках сворачивания монетарных стимулов, что любые подобные вопросы преждевременны. Он пообещал, что ФРС сообщит о сворачивании задолго до его начала, и сокращение покупок активов будет "довольно постепенным". Пауэлл сказал, что в большей степени, чем инфляция, его беспокоит потеря темпов восстановления и "недостаточно полное восстановление" экономики.

Отвечая на вопрос, почему из сопроводительного заявления FOMC удалена фраза о "существенных рисках в среднесрочной перспективе", Пауэлл сказал, что в текущий момент риски больше касаются краткосрочной перспективы. Вместе с тем он подчеркнул, что в целом перспективы улучшились.

Итоги заседания FOMC, в ходе которого было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 00-0.25% и программу QE в прежнем объёме, не оказали существенного влияния на рынки. Ведущие фондовые индексы США DJIA, S&P 500, Nasdaq Composite продолжили снижение, подешевев к 23:30 мск на 2.1 - 2.9%. Пара EUR/USD к 23:30 достигла отметки 1.2101 в сравнении с уровнем 1.2115, на котором она находилась за несколько минут до публикации решения FOMC.