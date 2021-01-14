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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 января 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
14.01.2021 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 15 января

Москва, 14 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за декабрь;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за ноябрь;

10:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за ноябрь;

10:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за ноябрь;

10:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за ноябрь;

10:00 мск: ВВП Великобритании за ноябрь;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за декабрь, финал;

13:00 мск: Торговый баланс еврозоны за ноябрь;

13:00 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за декабрь;

16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за декабрь;

16:30 мск: Розничные продажи в США за декабрь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за январь;

16:30 мск: Индекс цен производителей США за декабрь;

16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за декабрь;

17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за декабрь;

17:15 мск: Объём промышленного производства в США за декабрь;

18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за ноябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за январь, предварительно;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за январь, предварительно.

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