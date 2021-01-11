Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 11 января

Москва, 11 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за декабрь;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за декабрь;
04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за декабрь;
10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за декабрь;
12:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за январь;
12:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за декабрь;
16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде;
17:30 мск: Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса.