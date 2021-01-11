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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 января 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
11.01.2021 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 11 января

Москва, 11 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за декабрь;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за декабрь;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за декабрь;

10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за декабрь;

12:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за январь;

12:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за декабрь;

16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде;

17:30 мск: Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса.

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