Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в октябре вырос на 7.9% в годовом выражении

Москва, 29 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в октябре вырос на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 7.9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом выражении на 7.0%.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в октябре повысился на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и вырос на 7.5% в годовом выражении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в октябре по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 1.7% с учётом сезонных колебаний и вырос на 8.4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.