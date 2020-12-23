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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 декабря 2020 г. FHFA: Индекс цен на дома в США в октябре вырос...
вчера 17:05

FHFA: Индекс цен на дома в США в октябре вырос на 1.5%

Москва, 23 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в октябре вырос на 1.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 1.7% в сентябре.

Аналитики прогнозировали увеличение октябрьского показателя на 0.6%.

По сравнению с октябрём 2019 года индекс вырос на 10.2%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

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