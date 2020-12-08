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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 декабря 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 8 декабря

Москва, 8 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за октябрь;

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за октябрь;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за октябрь;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за ноябрь;

02:50 мск: ВВП Японии за III квартал, финал;

03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за ноябрь;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за ноябрь;

03:30 мск: Индекс запрашиваемых цен на дома в Австралии за III квартал;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за ноябрь;

09:30 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за III квартал, финальный отчёт;

09:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за ноябрь;

09:45 мск: Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности;

10:45 мск: Торговый баланс Франции за октябрь;

10:45 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

10:45 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за декабрь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за декабрь;

13:00 мск: ВВП еврозоны за III квартал, предварительно;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

13:00 мск: Уровень занятости в еврозоне за III квартал, финальный отчёт;

14:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за ноябрь;

16:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за III квартал, финал;

16:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за III квартал, финал.

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