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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 декабря 2020 г.Число объявленных корпоративных увольнений в СШ...
сегодня 15:34

Число объявленных корпоративных увольнений в США в ноябре выросло на 45.4% в годовом исчислении

Москва, 3 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в ноябре выросло на 45.4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 64.8 тыс.

В октябре число объявленных корпоративных увольнений составило 80.7 тыс.

Всего за период с января по ноябрь текущего года число объявленных корпоративных увольнений составило 2.23 млн, что оказалось на 298% больше, чем в аналогичный период 2019 года.

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