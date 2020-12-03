Число объявленных корпоративных увольнений в США в ноябре выросло на 45.4% в годовом исчислении

Москва, 3 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в ноябре выросло на 45.4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 64.8 тыс.

В октябре число объявленных корпоративных увольнений составило 80.7 тыс.

Всего за период с января по ноябрь текущего года число объявленных корпоративных увольнений составило 2.23 млн, что оказалось на 298% больше, чем в аналогичный период 2019 года.