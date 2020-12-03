Розничные продажи в еврозоне в октябре увеличились на 1.5%

Москва, 3 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в октябре увеличились на 1.5% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 1.7% в сентябре (пересмотрено с -2%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.7%.

В годовом выражении объём розничных продаж в октябре увеличился на 4.3% против ожидаемого роста на 2.6%. В сентябре объём розничных продаж увеличился на 2.5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.