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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 декабря 2020 г.Розничные продажи в еврозоне в октябре увеличил...
сегодня 13:05

Розничные продажи в еврозоне в октябре увеличились на 1.5%

Москва, 3 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в октябре увеличились на 1.5% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 1.7% в сентябре (пересмотрено с -2%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.7%.

В годовом выражении объём розничных продаж в октябре увеличился на 4.3% против ожидаемого роста на 2.6%. В сентябре объём розничных продаж увеличился на 2.5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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