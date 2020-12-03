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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 декабря 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 3 декабря

Москва, 3 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Торговый баланс Австралии за октябрь;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за ноябрь;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за ноябрь;

11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за ноябрь;

11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за ноябрь, финал;

11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за ноябрь, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за ноябрь, финал;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за ноябрь, финал;

13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за октябрь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

15:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за ноябрь;

16:30 мск:, Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit), финал;

18:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за ноябрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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