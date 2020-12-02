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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 декабря 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 2 декабря

Москва, 2 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база в Японии за ноябрь;

03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за ноябрь;

03:30 мск: ВВП Австралии за III квартал;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за ноябрь;

10:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за ноябрь;

11:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за ноябрь;

12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за ноябрь;

13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за октябрь;

13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за октябрь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

16:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за ноябрь;

16:30 мск:, Производительность труда в Канаде за III квартал;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

22:00 мск: Бежевая книга ФРС США.

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