Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 2 декабря

Москва, 1 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Денежная база в Японии за ноябрь;
03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за ноябрь;
03:30 мск: ВВП Австралии за III квартал;
08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за ноябрь;
10:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за ноябрь;
11:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за ноябрь;
12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за ноябрь;
13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за октябрь;
13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за октябрь;
13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;
16:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за ноябрь;
16:30 мск:, Производительность труда в Канаде за III квартал;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
22:00 мск: Бежевая книга ФРС США.