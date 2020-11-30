Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 30 ноября

Москва, 30 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Розничные продажи в Японии за октябрь;
02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за июнь;
02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за октябрь, предварительно;
03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за ноябрь;
04:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за ноябрь;
04:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за ноябрь;
08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за октябрь;
10:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за октябрь;
11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за ноябрь;
11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за ноябрь, предварительно;
12:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за октябрь;
12:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за октябрь;
13:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за ноябрь, предварительно;
16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за октябрь;
16:30 мск: Индекс цен производителей Канады за октябрь;
16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за октябрь;
16:30 мск: Платёжный баланс Канады за III квартал;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за ноябрь;
18:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за октябрь;
N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за ноябрь, предварительно;
N/A мск: Заседание ОПЕК;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.