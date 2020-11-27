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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 ноября 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 30 ноября

Москва, 27 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за октябрь;

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за июнь;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за октябрь, предварительно;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за ноябрь;

04:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за ноябрь;

04:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за ноябрь;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за октябрь;

10:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за октябрь;

11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за ноябрь;

11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за ноябрь, предварительно;

12:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за октябрь;

12:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за октябрь;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за ноябрь, предварительно;

16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за октябрь;

16:30 мск: Индекс цен производителей Канады за октябрь;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за октябрь;

16:30 мск: Платёжный баланс Канады за III квартал;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за ноябрь;

18:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за октябрь;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за ноябрь, предварительно;

N/A мск: Заседание ОПЕК;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.

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