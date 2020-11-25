Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 25 ноября

Москва, 25 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за октябрь;
12:00 мск: Доклад ЕЦБ о финансовой стабильности;
12:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за ноябрь;
12:00 мск: Слушания в парламенте Великобритании по докладу о монетарной политике и перспективам экономики;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за октябрь;
16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за октябрь;
16:30 мск: ВВП США за III квартал, предварительно;
16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за III квартал, предварительно;
16:30 мск: Товарный торговый баланс США за октябрь;
16:30 мск: Оптовые запасы в США за октябрь, предварительно;
17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за октябрь;
18:00 мск: Продажи новых домов в США за октябрь;
18:00 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за октябрь;
18:00 мск: Личные расходы потребителей в США за октябрь;
18:00 мск: Личные доходы потребителей в США за октябрь;
18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за ноябрь, финал;
18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за ноябрь, финал;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
20:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
22:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.