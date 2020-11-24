Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 24 ноября

Москва, 24 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за ноябрь;

10:00 мск: ВВП Германии за III квартал, финал;

10:45 мск: ВВП Франции за III квартал, предварительно;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за ноябрь;

14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за ноябрь;

17:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за сентябрь;

17:00 мск: Индекс цен на дома в США за сентябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за ноябрь;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за ноябрь;

23:00 мск: Отчёт о финансовой стабильности, подготовленный Резервным банком Новой Зеландии.