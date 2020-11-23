Курс доллара 76.0120   Курс евро 90.2643  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости23 ноября 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 19:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 24 ноября

Москва, 23 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за ноябрь;

10:00 мск: ВВП Германии за III квартал, финал;

10:45 мск: ВВП Франции за III квартал, предварительно;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за ноябрь;

14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за ноябрь;

17:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за сентябрь;

17:00 мск: Индекс цен на дома в США за сентябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за ноябрь;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за ноябрь;

23:00 мск: Отчёт о финансовой стабильности, подготовленный Резервным банком Новой Зеландии.

Другие новости

сегодня
20:34
Экономика Подмосковья начнет возвращаться к устойчивому развитию в конце 2021 г - депутат
сегодня
19:33
Более 17 тыс нарушений мер по COVID зафиксировано осенью в организациях в Москве
сегодня
19:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 24 ноября
сегодня
19:19
"Почта России" и Всероссийское общество инвалидов будут развивать инклюзивную среду
сегодня
18:37
GM отзовет 5,9 млн автомобилей из-за проблем с подушкой безопасности Takata – NHTSA
сегодня
17:52
Индекс Services PMI США в ноябре умеренно вырос
сегодня
17:50
Индекс Manufacturing PMI США в ноябре превысил прогноз
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»