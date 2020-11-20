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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 ноября 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 20 ноября

Москва, 20 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за октябрь;

03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за ноябрь;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за ноябрь;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за октябрь, предварительно;

10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за сентябрь;

10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за сентябрь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за октябрь;

11:15 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за октябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за август;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за сентябрь;

16:30 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за октябрь;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США, в годовом выражении за ноябрь.

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