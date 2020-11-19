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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 ноября 2020 г.Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в...
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Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в октябре выросли на 4.3% (расширенное сообщение)

Москва, 19 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в октябре выросли на 4.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 6.85 млн домов в годовом выражении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 6.45 млн домов.

По сравнению с октябрём 2019 года продажи жилья на вторичном рынке выросли на 26.6%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в октябре составила 313.0 тыс. долл, повысившись на 15.5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу октября составили 1.42 млн доступных покупателям домов, сократившись на 2.7% по сравнению с сентябрём и снизившись на 19.8% по сравнению с октябрём 2019 года. В данный момент потребовалось бы 2.5 месяца (исторический минимум) для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 2.7 в сентябре и 3.9 в октябре 2019 года.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в октябре, как и в сентябре, в среднем составил 21 день (исторический минимум) в сравнении с 36 годом ранее. При этом 72% проданных в октябре 2020 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.

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