Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в октябре не изменилось

Москва, 18 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в октябре не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1545 тыс. в годовом выражении. Сентябрьское значение пересмотрено с 1553 тыс.

Аналитики ожидали, что в октябре число выданных разрешений на строительство составит 1570 тыс.

По сравнению с октябрём 2019 года число выданных разрешений выросло на 2.8%.