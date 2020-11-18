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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 ноября 2020 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
сегодня 16:36

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в октябре не изменилось

Москва, 18 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в октябре не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1545 тыс. в годовом выражении. Сентябрьское значение пересмотрено с 1553 тыс.

Аналитики ожидали, что в октябре число выданных разрешений на строительство составит 1570 тыс.

По сравнению с октябрём 2019 года число выданных разрешений выросло на 2.8%.

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