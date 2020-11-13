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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 ноября 2020 г.Индекс цен производителей (PPI) США в октябре в...
сегодня 16:41

Индекс цен производителей (PPI) США в октябре вырос на 0.3%

Москва, 13 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в октябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в сентябре.

Аналитики прогнозировали рост октябрьского показателя на 0.2%.

По сравнению с октябрём 2019 года индекс PPI вырос на 0.5% после повышения на 0.4% месяцем ранее.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в октябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.4% в сентябре.

Аналитики прогнозировали повышение октябрьского показателя на 0.2%.

По сравнению с октябрём 2019 года индекс PPI core вырос на 1.1% против ожидаемого повышения на 1.2%.

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