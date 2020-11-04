Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 4 ноября

Москва, 4 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Уровень занятости в Новой Зеландии за III квартал;

00:45 мск: Уровень безработицы в Новой Зеландии за III квартал;

02:50 мск: Денежная база в Японии за октябрь;

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за октябрь;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за октябрь;

11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за октябрь;

11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за октябрь, финал;

11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за октябрь, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за октябрь, финал;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за октябрь, финал;

13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за сентябрь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

13:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

16:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за октябрь;

16:30 мск: Торговый баланс Канады за сентябрь;

16:30 мск: Торговый баланс США за сентябрь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за октябрь, финал;

18:00 мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за III квартал;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

N/A мск: Выборы президента США;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.