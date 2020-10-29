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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 октября 2020 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
вчера 17:12

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в сентябре снизился на 2.2%

Москва, 29 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в сентябре снизился на 2.2% по сравнению с августовским значением, опустившись до 130.0 и отступив от рекордного уровня, достигнутого месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 3.1%.

По сравнению с сентябрём 2019 года индекс вырос на 20.5%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в сентябре, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

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