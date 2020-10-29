Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 29 октября

Москва, 29 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии;

03:30 мск: Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;

03:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

03:30 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии;

09:30 мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;

09:30 мск: ВВП Франции за III квартал, предварительно;

10:45 мск: Потребительские расходы во Франции за сентябрь;

11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за октябрь;

11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за октябрь, предварительно;

11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за октябрь;

12:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за сентябрь;

12:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за сентябрь;

12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: ВВП США за III квартал;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за III квартал, предварительно;

15:45 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

15:45 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

16:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за сентябрь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады.