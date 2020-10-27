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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 октября 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 27 октября

Москва, 27 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за сентябрь;

11:00 мск: Уровень безработицы в Испании за II квартал;

12:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за сентябрь;

15:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за октябрь;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за сентябрь;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за сентябрь;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за август;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за август;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за октябрь;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за октябрь.

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