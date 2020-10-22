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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 октября 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 22 октября

Москва, 22 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за III квартал;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за ноябрь;

12:25 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за октябрь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за октябрь;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за сентябрь;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за сентябрь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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