Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 19 октября

Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за август;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за сентябрь;

05:00 мск: ВВП Китая за III квартал;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за август;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за август;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за август;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае;

15:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за август;

15:45 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за октябрь;

18:45 мск: Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды;

22:00 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

N/A мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии.