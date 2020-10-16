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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 октября 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 16 октября

Москва, 16 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за август;

12:00 мск: Торговый баланс Италии за август;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за сентябрь, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за сентябрь, финал;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за сентябрь;

15:30 мск: Розничные продажи в США за сентябрь;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за август;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за сентябрь;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за сентябрь;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США за сентябрь;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за август;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за октябрь, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за октябрь, предварительно;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за август;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка;

N/A мск: Саммит стран G-20;

N/A мск: Парламентские выборы в Австралии.

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