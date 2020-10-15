Курс доллара 77.2759   Курс евро 90.7065  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 октября 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 15 октября

Москва, 15 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за сентябрь;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за сентябрь;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за сентябрь;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за сентябрь;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за август;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за сентябрь;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за сентябрь, финал;

11:30 мск: Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Цены на импорт в США за сентябрь;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за октябрь;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за октябрь;

15:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за сентябрь;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за август;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:00 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана;

18:00 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

19:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

N/A мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за сентябрь;

N/A мск: Саммит стран G-20.

Другие новости

сегодня
10:06
Индекс цен производителей (PPI) Китая в сентябре сократился на 2.1%
сегодня
10:03
ИНДЕКС МОСБИРЖИ В НАЧАЛЕ ТОРГОВ СНИЖАЕТСЯ НА 0,3% - ДАННЫЕ БИРЖИ
сегодня
10:00
Индекс потребительских цен в Китае в сентябре вырос на 1.7%
сегодня
09:39
РФ КУПИЛА АКЦИИ АЭРОФЛОТА В РАМКАХ SPO НА 40,9 МЛРД РУБ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФНБ - МИНФИН
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 15 октября
сегодня
08:00
Новый этап продаж туров по России с кешбэком стартует 15 октября
сегодня
07:02
Старатели Колымы уже добыли в 2020 г 38,5 тонны золота, опережая показатели прошлого года
сегодня
05:59
ГЕНПРОКУРОР ПОРУЧИЛ ПРОВЕРИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР", В ТОМ ЧИСЛЕ КАК ВЫДЕЛЯЕТ СРЕДСТВА МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ
сегодня
04:34
Twitter объяснил, почему ограничил доступ к публикациям о сыне Байдена
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»