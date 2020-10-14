Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 14 октября

Москва, 14 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за октябрь;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за август, финальный отчет;
12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за август;
15:30 мск: Индекс цен производителей США за сентябрь;
15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за сентябрь;
16:00 мск: Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды;
17:30 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;
21:00 мск: Проект годового госбюджета Канады;
22:00 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;
N/A мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за сентябрь;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за сентябрь;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за сентябрь;
N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии.